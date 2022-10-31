Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]
Rize ve Artvin'in kuzey ilçelerinde gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Yağışların yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sugibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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