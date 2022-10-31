Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Yağışların yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sugibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.