Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 20:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da trafik kazası: 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: DHA]
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin elektrik direğine çarptığı kazada 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Batuhan D. idaresindeki 59 AFY 160 plakalı kamyonet, Sarılar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada kamyonetteki biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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