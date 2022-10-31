Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık" dedi.