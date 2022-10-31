Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Malatya Valisi Hulusi Şahin, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık" dedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 31, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2022-10-31
Saat:21:34:25 TSİ
Enlem:38.268 N
Boylam:38.654 E
Derinlik:11.27 km
Detay:https://t.co/6HkT2CiRQK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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