Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 4 gündür aranan çocuk tren garında bulundu
[Temsili Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ailesinin kayıp ihbarının ardından arama çalışması başlatılan 16 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından tren garında bulundu.
Gerzele Mahallesi'nde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan E.K'nin bulunması için çalışma yürüten polis ekipleri, çocuğun tren garında olduğunu belirledi.
Polis ekipleri ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından E.K'yı ailesine teslim etti.
E.K'nin 4 gündür bir arkadaşında kaldığı, kentten ayrılmak için tren garına geldiği ileri sürüldü.
Servergazi İstanbul Borsa Kız Meslek Lisesi'nde öğrenim gören E.K'den haber alamayan ailesi 28 Ekim'de polise kayıp başvurusu yapmış, bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.
Etiketler: Denizli
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