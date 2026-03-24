AA 24.03.2026 16:31

Ankara'da karbonmonoksitten zehirlenen öğretmen ve kızı hayatını kaybetti

Başkentte doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen karbonmonoksit gazından zehirlenen matematik öğretmeni ile zihinsel engelli kızı yaşamını yitirdi.

Ankara'da karbonmonoksitten zehirlenen öğretmen ve kızı hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden matematik öğretmeni Aydın Ertürk ile zihinsel engelli kızı Deren Ertürk'ten (18) dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu site yönetimine bildirdi.

Site yönetiminin çağırdığı çilingir yardımıyla girilen dairede, baba ve kızının hareketsiz yattığının görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz acil müdahale ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydın ve Deren Ertürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin evde yaptığı ilk incelemelerde, baba ve kızının doğal gaz sızıntısı sonucu sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etimesgut Özkan Erdek Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen Aydın Ertürk ile kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Apartman yöneticisi Tuncer Balcanlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İçeri girdiğimizde mutfakta AydınBey ve kızının cesetleriyle karşılaştık. Görüştüğümüz kişiler bizlere herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını söyledi. Bizlerle iletişimi de iyiydi." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Milli atıcı Damla Köse, başarılarını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
