DHA 24.03.2026 14:31

'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 425 bin TL ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 425 bin lira ceza uygulandı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 425 bin TL ceza

Güney Mahallesi'nde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde bir otomobil sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Jandarma ekipleri tarafından takip sonucunda durdurulan otomobilin sürücüsü A.G. yakalandı.

Otomobil sürücüsüne jandarmanın 'dur' ikazına uymamak, ehliyeti iptal olduğu halde araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 425 bin lira ceza uygulandı.

Sürücü A.G. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

