Hafif Sağanak Yağışlı 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.03.2026 12:00

İpsala Sınır Kapısı'nda aralarında alpakaların da olduğu cins hayvanlar ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir minibüste alpaka, tavuk ve güvercin gibi cins hayvanlar ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe ve risk kriterleri kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen B.Ö. idaresindeki minibüsü riskli olarak değerlendirdi.

Ekiplerce yapılan ön görüşmede sürücü, aracında yasaklı veya kaçak ürün bulunmadığını beyan etti.

Sürücünün hareketlerinden de şüphelenen ekipler minibüsü arama hangarına sevk etti.

Araçta yapılan aramada 2 alpaka, 58 cins güvercin ve 9 cins tavuk ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı. Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

ETİKETLER
Sınır Güvenliği Kaçakçılık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:11
ABD'li Senatör Van Hollen: Trump İran ile görüşmeler konusunda yalan söylüyor
12:06
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
12:09
İran'dan Tel Aviv'e misilleme: 6 kişi yaralandı
11:40
Üç haftadan uzun süren öksürüğe dikkat
11:36
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 9. duruşma
11:35
ABD'nin müdahaleleri petrol fiyatını dizginlemeye yetmedi
Besiciler kuzu ve oğlak doğumlarında zorlu mücadele veriyor
Besiciler kuzu ve oğlak doğumlarında zorlu mücadele veriyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ