Makas atan sürücü bariyere çarptı: O anlar kamerada

Arnavutköy'de Edirne istikametinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan araç, bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler emniyet şeridinde durarak yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise arkadan gelen bir tırın araç kamerası tarafından kaydedildi.