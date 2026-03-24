AA 24.03.2026 12:54

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri geleceğin teknoloji yıldızlarını arıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) paydaşlığında yürütülen DENEYAP Türkiye Projesi "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı"na başvurular devam ediyor.

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, program çerçevesinde, Türkiye genelindeki 81 ilde faaliyet gösteren 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde öğrencilere 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi verilecek.

Programa 2025-2026 eğitim öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri başvurabilecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifika almaya hak kazanacak.

Başvurular 30 Mart'a kadar "www.deneyap.org" adresi üzerinden yapılabilecek.

Atölyelerde, tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, mobil uygulama ve yapay zeka alanlarında ücretsiz dersler sunulacak.

Öğrenci kabul süreci üç aşamadan oluşuyor

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne öğrenci kabul süreci üç aşamadan oluşuyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar ilk olarak çevrim içi elektronik sınava katılacak. Elektronik sınavda başarılı olan öğrenciler, çevrim içi eğitim ve görev tamamlama aşamasına geçecek. Bu süreci tamamlayan adaylar ise uygulama sınavına davet edilecek. Tüm aşamaları başarıyla geçen öğrenciler, 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi alma hakkı elde edecek.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 2017'de T3 Vakfı'nın bir projesi olarak İstanbul'da başlatıldı. Proje, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamına alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliğiyle Türkiye geneline yaygınlaştırıldı.

İki yılda bir öğrenci alımı yapılan programa, 2024 yılında 156 bin öğrenci başvuruda bulundu.

Programa gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'de gençlerin teknoloji üretme heyecanının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ortaya koydu.

Türkiye sınırlarını aşarak 4 farklı ülkede daha uygulanan program, gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirerek teknoloji geliştiren bir geleceğin güçlü aktörleri haline getirmeyi hedefliyor.

