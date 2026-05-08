Parçalı Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2026 18:25

Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya Çevre, İklim, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına yönelik yasa hazırlığı yapıldığını açıkladı.

Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor

Schneider, Leipzig kentinde eyalet çevre bakanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, bu yıl içinde tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına ilişkin bir yasa tasarısının Federal Meclis’e sunulacağını belirtti.

Hazırlanacak yasa tasarısıyla tek kullanımlık e-sigaraların Almanya’da satışının yasaklanacağını belirten Schneider, yasağın gerekçesi olarak söz konusu cihazların neden olduğu yangın riskini gösterdi.

Schneider, kullanıcıların tek kullanımlık e-sigaraları çoğunlukla evsel atıklarla veya geri dönüşüm torbalarıyla birlikte çöpe attığını ve bunun atık bertaraf tesislerinde yangınlara yol açtığını söyledi.

Bu durumun çalışanların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini kaydeden Schneider, ayrıca Almanya’nın geri dönüşüm altyapısına da zarar verdiğini aktardı.

Yeniden doldurulabilir elektronik sigara cihazlarının ise yasak kapsamına alınmayacağı ifade edildi.

Sektör verilerine göre Almanya’daki yasal elektronik sigara pazarı 2025 yılında yaklaşık 2,4 milyar avro ciroya ulaştı.

ETİKETLER
Almanya Sigara
Sıradaki Haber
Çad’ın Lac vilayetinde olağanüstü hal ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:35
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti
18:10
Çad’ın Lac vilayetinde olağanüstü hal ilan edildi
17:56
Myanmar'da 2,2 kilogram ağırlığında nadir bir yakut bulundu
17:44
Yaklaşık 5,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
17:36
İran medyası: Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İran arasında çatışma yaşanıyor
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ