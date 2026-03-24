TRT Haber 24.03.2026 17:33

Ege Denizi için "fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege Denizi'nin kuzey ve güney kesimlerinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

[Fotograf: AA]

MGM'den yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege’nin kuzeyi ve açıklarında ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren yine kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgedeki fırtınanın akşam saatlerinde dindirilmesi öngörülüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı denizcilerin ve bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

