Hakkari ve Şırnak için "kuvvetli yağış" uyarısı

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgedeki yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülüyor.

Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların, 1800 metre rakım ve üzerindeki bölgelerde kuvvetli, yer yer ise yoğun kar yağışı (5-20 santimetre, yükseklerde 20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada; kuvvetli yağışlarla birlikte alçak rakımlı yerlerde sel ve su baskını, yüksek kesimlerde ise tipi, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.