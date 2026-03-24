Devrim Muhafızları: Trump, sahadaki gerçekleri anladıktan sonra bazı ülkelerin liderlerine sığındı

İran basınına göre, Abdullahi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın savaştan sıyrılmak için çaba gösterdiğini savunan ve bu durumun İran halkı için iftihar olduğunu belirten Abdullahi, "Trump, sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra savaştan çıkmak için bazı ülkelerin liderlerine sığınmıştır." ifadesini kullandı.

Abdullahi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik şiddetli bir savaş başlattığını ve savaşın ilk günlerinde İran lideri ile üst düzey komutanlara suikastler düzenleyerek İran’ı 48 saati içerisinde devirmeyi planladıklarını öne sürerek, ülkesinin halkı ve silahlı kuvvetleriyle birlikte ABD’yi yenilgiye zorladığını söyledi.