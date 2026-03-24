Dünya
AA 24.03.2026 17:43

Devrim Muhafızları: Trump, sahadaki gerçekleri anladıktan sonra bazı ülkelerin liderlerine sığındı

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD’nin İran’da bataklığa saplandığını savunarak, "Trump, sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra, savaştan çıkmak için bazı ülkelerin liderlerine sığındı." dedi.

Devrim Muhafızları: Trump, sahadaki gerçekleri anladıktan sonra bazı ülkelerin liderlerine sığındı

İran basınına göre, Abdullahi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın savaştan sıyrılmak için çaba gösterdiğini savunan ve bu durumun İran halkı için iftihar olduğunu belirten Abdullahi, "Trump, sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra savaştan çıkmak için bazı ülkelerin liderlerine sığınmıştır." ifadesini kullandı.

Abdullahi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik şiddetli bir savaş başlattığını ve savaşın ilk günlerinde İran lideri ile üst düzey komutanlara suikastler düzenleyerek İran’ı 48 saati içerisinde devirmeyi planladıklarını öne sürerek, ülkesinin halkı ve silahlı kuvvetleriyle birlikte ABD’yi yenilgiye zorladığını söyledi.

ETİKETLER
İran Donald Trump ABD İsrail
AB, Rusya'dan petrol ithalatını tamamen yasaklayacak teklifi erteledi
SON HABERLER
18:32
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hürmüz Boğazı, savaşanlar hariç herkese açıktır
18:17
İran'ın Bahreyn'e saldırısında BAE Silahlı Kuvvetlerinden sivil bir personel hayatını kaybetti
18:16
Türkiye UEFA organizasyonlarında 5 takımla yer alacak
17:45
Atık yağlar geri dönüşüme kazandırılacak
17:39
AB, Rusya'dan petrol ithalatını tamamen yasaklayacak teklifi erteledi
17:35
Ege Denizi için "fırtına" uyarısı
