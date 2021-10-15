Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 11-15 Ekim'de sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 29 zanlı yakalandı, 7 milyon 435 bin 200 boş makaron, 418 bin 520 dolu makaron, 47 bin 520 cinsel içerikli ürün, 47 bin 97 litre karışımlı akaryakıt, 5 bin 182 litre sahte alkollü içki, 368 kilogram tütün, 325 puro, 300 bidon etiketi, 9 kompresör ve 8 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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