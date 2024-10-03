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Türkiye
AA 03.10.2024 09:31

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 1680 litre etil alkol ile 14 bin gümrük kaçağı temel gıda maddesi geçirildi.

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile halk sağlığını tehlikeye düşüren yabancı menşeli gıda ürünlerinin piyasaya sürüleceğini belirledi.

Bu kapsamda, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde bulunan iki depoya operasyon düzenlendi.

Yenimahalle ilçesindeki sahte içki yapımında kullanılan etil alkolün saklandığı depo ve etil alkolleri piyasaya sürmek için kullanılan araçta yapılan aramada, 1680 litre etil alkol ele geçirildi.

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Mamak ilçesindeki depoda ise yabancı menşeili temel gıda ürünlerinin saklandığı belirlendi.

Burada yapılan aramalarda, 14 bin adet gümrük kaçağı temel gıda maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ankara Gıda Kaçakçılık Sahte Alkol Sahte İçki
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