Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı binadaki hastalar tahliye edildi.

Yangın hastanenin F blok 1'inci katında bulunan psikiyatri bölümünde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler içeride bulunan hastaları tahliye etti.

Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken 10 kişi dumandan etkilendi.