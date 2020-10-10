Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, hafta başından itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.