Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, hafta başından itibaren ise tekrar artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, hafta başından itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 01:22
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