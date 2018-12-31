Türkiye
Ankara'da FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı
31 Aralık 2018 Pazartesi 09:38 - Son Güncelleme 31 Aralık 2018 Pazartesi 09:45
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü albay 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen 60 muvazzaf askerin arasında 4 albay, 2 yarbay, 8 pilot da bulunuyor.
Kaynak: TRT Haber
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