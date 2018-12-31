e-Devlet Kapısı'nda 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarına sunduklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2019'da e-Devlet Kapısı'na hizmet entegrasyonlarımız hızla devam edecek. Gelecek yıl kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişebilecek." açıklamasında bulundu.

Bakan Turhan, bu yıl toplam hizmet kullanım sayısının, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: AA