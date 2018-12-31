Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalat Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 4 aşçı, Ankara Personel Eğitim Merkezinde çalıştırılmak üzere 3 aşçı ve Rize Personel Eğitim Merkezinde çalıştırılmak üzere 3 aşçı olmak üzere toplam 35 personel alımı yapılacak.

Yerleştirme işlemi 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B Grubu puanları esas alınarak sözlü sınav başarı sıralamasına göre olacak.

Başvuracak adayların lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için de KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almaları gerekiyor.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracakların en az lise veya dengi okul mezunu olmaları, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip bulunmaları isteniyor.

Başvurular 7 Ocak 2019 günü başlayıp 22 Ocak 2019 tarihinde mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne şahsen veya son başvuru tarihine kadar ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığının internet sitesinden ilan edilecek.

Kaynak: AA