Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Kızılay bölgesi Konur ve Karanfil sokakta bulunan eğlence mekanlarında yapılan denetimlere Yunus ekipleri de destek verdi.

Maliye ve belediye ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.

Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA