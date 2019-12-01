Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kumluca Mahallesi'nde seyreden bir düğün konvoyundan av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu savrulan saçmalar, konvoydaki bir araçta bulunan 11 yaşındaki Emirhan Kalay'a isabet etti.

Karın bölgesine isabet eden saçma ile yaralanan Kalay, Kaynaşlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalay, burada yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA