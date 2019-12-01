Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 15 yaralı01 Aralık 2019 Pazar 02:49 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 03:03
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün tır ile çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Adana istikametinden gelen H.Ö idaresindeki otobüs, Konya çevre yolunda Ereğli Şeker Farikası kavşağından dönüş yapan Ş.Y.'nin kullandığı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan otobüsteki 14 kişi ile tır sürücüsü yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza yapan otobüsün, Bursaspor'un Adanaspor ile oynadığı maç sonrası Bursa'ya dönen taraftarları taşıdığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardında yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA