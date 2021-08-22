Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 02:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da düğün yemeğinden 31 kişi zehirlendi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlenen 31 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi, Menekşe caddesinde meydana geldi.
İddiaya göre, akşamüstü düğün evinde yapılan tavuklu yemek, gelen misafirlere ikram edildi.
Zaman geçtikçe misafirlerde baş dönmesi, mide bulantısı şikayetleri oluştu. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu misafirlerden 25’i Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi'ne, 6 kişi ise Polatlı Can Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla başvurdu.
Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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