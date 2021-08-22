Sokak köpeğinin şikayet edilmesine tepki gösterdi
Tekirdağ'da bir kişi, ölmek üzereyken bulduğu, besleyip iyileştirdiği sokak köpeğinin, oturduğu apartman sakinleri tarafından barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösterdi. Kızı da o anları gözyaşları içinde kaydetti.
Sokak köpeğinin komşularınca barınağa gönderilmek istendiğini duyunca tepki gösterdi. Avazı çıktığı kadar bağırdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'ndeki sokak köpeği Köpük'ü, mahalleli besliyor ve ona sahip çıkıyordu.
"Benim tepkim vicdana"
Özay Kaya, engelli köpeğin oturduğu sitenin yönetimince gönderilmek istendiğini duyunca çok sinirlendi. Site bahçesine çıkıp avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı.
"Koskocaman evlerde yaşıyoruz yetmiyor. Bütün parklarda ormanlarda yaşıyoruz yetmiyor. Küçücük 1 metrekare alandaki köpeğe kaldı benim tepkim vicdanaydı."
Kızı Ayça Kaya'nın kaydetti o görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Binlerce kişi aileye destek verdi.
"Köpük'ü eşim sürünmekten kurtardı"
Özay Kaya, mahalle sakinlerinin beslediği Köpük'ün aşılarının tam olduğunu vurguladı.
"Yaklaşık 2 yıl önce "Köpük" dediğimiz sokak köpeği, karlar arasında arka ayakları tutmaz bir şekilde sürünüyordu. Eşim 2-2,5 ay boyunca her gün süt götürerek, mama götürerek, veterinere götürerek yavaş yavaş sürünmekten kurtardı."
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