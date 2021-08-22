Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte Aykut Ak yönetimindeki 10 CBT 87 plakalı otomobil ile yük treni çarpıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan sürücü Aykut Ak (30) ile annesi Ümmühan Şahpaz (56) sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümmühan Şahpaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Aykut Ak ise kaldırıldığı Dursunbey Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.