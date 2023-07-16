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Türkiye
DHA 16.07.2023 04:31

Ankara'da dereye giren 2 kardeş boğuldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, sıcak havadan bunalarak dereye giren ve su kenarında eşyaları bulunan kardeşler Miraç Şentürk ve İnanç Şentürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'da dereye giren 2 kardeş boğuldu
[Fotograf: DHA]

Osman Miraç Şentürk ve İnanç Şentürk isimli 2 kardeş, sıcak havadan bunalarak köydeki dereye girdi.

Bir süre sonra dere kenarına gelen amca çocukları, 2 kardeşin eşyalarını dere kenarında görünce, durumu akrabalarına haber verdi. Akrabaların kendi imkanlarıyla derede yaptıkları arama sonucu 2 kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İki kardeşin cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da hastaneye gelerek acılı aileye başsağlığı diledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

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