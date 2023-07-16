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Türkiye
İHA 16.07.2023 03:16

Burdur’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Burdur’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Turgut Reis Caddesi üzerinde Süleyman Demirel Bulvarına doğru gitmekte olan Hakan Y. kontrolündeki içerisinde hasta olmadığı öğrenilen ambulans ile 2716 sokaktan 2725 sokak istikametine seyir halinde olan Erdem G. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar Erdem G., Hakan Y., Müşerref E. Y., Fatma K., ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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