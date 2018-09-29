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Ankara'da çakmak gazı tüpü patladı: 3 yaralı

Başkent'te çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu araçtaki 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar çevre hastanelere kaldırıldı.

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Ankarada çakmak gazı tüpü patladı: 3 yaralı

Ankara Keçiören'de bir gecekondunun bahçesinde park halinde bulunan A.S'ye ait 35 AD 2631 plakalı kamyonetteki Ş.S, B.U. ve E.E'nin ellerindeki çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonucu araçta bulunan 3 çocuğun vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Polis ekipleri inceleme başlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çocuklar çevre hastanelere kaldırdı.

Gecekondunun bahçesine emniyet şeridi çekerek koruma altına alan polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Araç sahibinin ve ev halkının ifadelerini alan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: AA, İHA 

Etiketler: patlama, çakmak gazı tüpü, ankara
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