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Türkiye
AA 26.01.2025 04:48

Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Çankaya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, 9 kişi dumandan etkilendi.

Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında Fatma Fitnat A., Yusuf Tayfun Ç. ve Gülhan Ç.'ın yaşadığı dairede, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Diğer dairelerde yaşayanlarla birlikte binadakilerin tahliyesine yardımcı olmak için içeri girenlerin de aralarında olduğu dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Dumandan etkilenen 9 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olaya tanıklık eden Cem M., gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kadının çığlık atarak binadan dışarı çıktığını, bunun üzerine, apartman sakinlerinin tahliyesine yardımcı olmak amacıyla binaya girdiğini söyledi.

Fatma Fitnat A.'ın yangın nedeniyle panik yaşadığını belirten Cem M., Gülhan Ç. ile kendisi gibi binada yaşayanları dışarı çıkarmak amacıyla içeri giren ancak dumandan etkilenen 1 kişinin dışarı çıkmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Cem M., binadakiler tahliye edildikten sonra yangının çıktığı binada patlama meydana geldiğini söyledi.

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