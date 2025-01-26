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Türkiye
AA 26.01.2025 04:42

Esenler'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

İstanbul Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Esenler'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Esenler TEM Otoyolu Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı sapağında 1 motosiklet, 1 minibüs ve 3 otomobilin karıştığı, zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K. olay yerinde hayatını kaybederken otomobillerdeki Murat O. Miraç O. Doğukan B. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken Yahya K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay esnasında motosiklet, çarpmanın etkisiyle bir süre yolda sürüklenerek yandı.

Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık bir saat süreyle araç trafiği oluştu.

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