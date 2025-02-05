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Türkiye
AA-İHA 05.02.2025 20:00

Ankara'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı

Ankara'da yaşlı bir kadın, sokakta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Mahallede çok köpek olduğunu söyleyen bölge sakinleri yetkililerin harekete geçmesini beklediklerini aktardı.

Mamak Belediyesi sınırları içindeki Kayaş Mahallesi'nde, marketten çıkan 73 yaşındaki Ayşe Yücer, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin iki kez kolundan ısırdığı yaşlı kadın, sevk edildiği hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Saldırı anını anlatan Yücer, mahallede birçok sahipsiz sokak köpeği olduğunu söyledi.

Yücer, "Markete para bozdurmaya gitmiştim. Oradan çıkınca ısırdı. Yere düştüm. 5 tane köpek vardı. Biri ısırdı. Isırdığı gibi de gitti. Çok korktum. Belediye köpekleri götürsün" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mahalle sakinleri köpeklerden şikayetçi

Ayşe Yücer'in komşusu Hidayet Akyüz, olayı haber aldıklarında Yücer'e ambulans çağırıp, yardıma gittiklerini söyledi. Akyüz, "Köpek sevgisi bu değil, alsınlar evinde beslesinler. Herkesin çoluk çocuğu var" ifadelerini kullandı.

Yosmak Akyüz ise "Güvende hissetmiyoruz, çok köpek var. Bakkala, okula gidemiyor çocuklar. Herkes korkuyor. Biz bile gidemiyoruz korkumuzdan. Hiç bakan yok buraya. Herkes korkuyor" diye konuştu.

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Ankara'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı
Ankara'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı
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