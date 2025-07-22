Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.07.2025 19:07

Ankara'da 26 katlı binadaki yangın soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında binanın yapı denetim şirketinin sahibi de tutuklandı.

Ankara'da 26 katlı binadaki yangın soruşturmasında tutuklu sayısı 4'e çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yapı denetim şirketinin sahibi Y.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Y.S.K, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Y.S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Y.S.K'nin tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Olayın geçmişi

Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan sitedeki 26 katlı binada 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyordu.

ETİKETLER
Ankara Yangın
Sıradaki Haber
'Dumansız Türkiye' hedefi için denetimler sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:11
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda orman yangını: Bir köy tahliye edildi
20:06
Trump: Filipinler ile ticaret anlaşmasına yakınız
20:32
Roketsan'ın 6 yeni ürünü IDEF 2025'te görücüye çıktı
19:06
Yerli ağır makineli tüfek, IDEF 2025'te görücüye çıktı
19:01
'Dumansız Türkiye' hedefi için denetimler sürüyor
18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başsavcısı'nı kabul etti
Katil İsrail, yardım almak için toplanan Filistinlilere saldırdı
Katil İsrail, yardım almak için toplanan Filistinlilere saldırdı
FOTO FOKUS
Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ