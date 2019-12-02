Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırma, tarımda su tasarrufu sağlama ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiği ifade edilen açıklamada, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda yüzde 65 su tasarrufu sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama sistemleriyle kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda yoksulluğun azaldığını ve göçlerin önlendiğini vurguladı.

Bu kapsamda Ankara'da 22 Nisan'da başlayan sulama sezonun 1 Ekim'de tamamlandığını belirten Aydın, "Bu yıl Ankara genelinde toplam 170 bin 110 dekar tarım arazisi sulandı. Ankara'da yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 119 milyon lira katkı sağlandı" değerlendirmesini yaptı.

Aydın, tarım arazilerinin suya kavuşması, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşması ve sulamada tasarruf sağlanması doğrultusunda çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA