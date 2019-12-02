Türkiye
Gümüşhane'de 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı02 Aralık 2019 Pazartesi 10:01 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 10:09
Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Gümüşhane'de dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından şehir merkezinin zirveleri beyaza büründü.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar sonrası merkezde 5, Şiran ilçesinde 21, Kürtün'de 5, Köse'de 5 ve Kelkit'te 3 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi görevlileri, öncelikli olarak taşımalı eğitim yapılan ve diyaliz hastalarının bulunduğu köylerin yollarını ulaşıma açmak için 11 ekiple karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA