Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polisler, havalimanının girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, sürücü İ.A.'nın üzerine sarılı 1 kilo 336 gram Afyon sakızı bulundu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA