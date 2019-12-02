Türkiye
Van'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı02 Aralık 2019 Pazartesi 09:56 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 10:08
Van Ferit Melen Havalimanı girişinde bir kişinin üzerinde 1 kilo 336 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polisler, havalimanının girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aramada, sürücü İ.A.'nın üzerine sarılı 1 kilo 336 gram Afyon sakızı bulundu.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Van uyuşturucu Ferit Melen Havalimanı