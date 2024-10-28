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Türkiye
DHA 28.10.2024 23:55

Ankara'da 10 katlı binada yangın

Ankara'da 10 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da 10 katlı binada yangın

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Turkuaz Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın 5'inci katındaki dairede çıktı.

İddiaya göre aile arasında yaşanan tartışma sırasında bir kişi tarafından bilinçli olarak çıkarıldı. Daireden binaya yayılan dumanı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, doğalgaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Ankara'da 10 katlı binada yangın

Binada oturan vatandaşlar, binadan çıkmak isterken koridora sıçrayan alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, tedbir amaçlı binanın elektrik ve doğalgazı ekipler tarafından kesildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde müdahale edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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