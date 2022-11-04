İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 03.11.2022 günü Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalarda T.C.K 188 suçundan 1 şahıs yakalanmış, 5 bin 320 adet Galara uyuşturucu hap, 5 bin 152 adet Regapen uyuşturucu hap, olmak üzere 10 bin 472 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı."