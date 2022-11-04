İstanbul'da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla yürütülen mücadele aralıksız devam ediyor.

Valiliğin açıklamasında, "Ayrıca, sürekli kılık değiştiren zararlı alışkanlıklara karşı gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleriyle insanlarımız bilinçlendirilmekte gayretli, etkili ve kararlı çalışmalarla toplumsal hayatımıza ve geleceğimize yönelik tehditlerle mücadele edilmektedir" denildi.

42 bin 442 operasyon düzenlendi

Ekiplerin 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla gerçekleştirdiği 42 bin 442 operasyonda toplam 61 bin 612 şüpheli yakalandı, 6 bin103 şüpheli ise tutuklandı.

Düzenlenen operasyonlarda, 841,6 kg eroin; 6.821 kg esrar; 739 kg kokain, 545,7 kg bonzai, 17,1 bonzai hammaddesi, 4.639,4 kg metamfetamin, 279,9 kg diğer uyuşturucu maddeler, 10.700 litre asetik anhidrit ve 22.375.082 adet ecstasy-captagon hap ele geçirildi.

Açıklamada, ekiplerin uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam edeceğinin altı çizildi.

