Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 6 gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçelerde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K, M.Y, Ç.S, M.P, A.K. ve D.M.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu Narkotik
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