İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K, M.Y, Ç.S, M.P, A.K. ve D.M.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.