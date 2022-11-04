Merkez Mahallesi, Sabiha Hamdi Türkay İlkokulu bahçesindeki kantinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Okul görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı kantinde hasar oluştu.

Okula gelen öğrenciler ve veliler kısa süreli panik yaşarken, yangının söndürülmesiyle öğrenciler sınıflarına geçti.