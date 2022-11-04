Dün gece 03.29 da merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



14,47 kilometre derindeki deprem yüzeye yakın olduğu için çevre illerde de hissedildi.



Deprem sonrası bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken ekipler de bölgede inceleme başlattı. Depremde Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camii'nin minaresi yıkıldı.



Depremde can kaybı yaşanmazken, 3 kişi panikle atlama sonucu yaralandı. Bakan Soylu, 20 kadar binada çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Depremden sonra, saat 09.50 itibarıyla büyüklükleri 1.0 ile 2.7 arasında değişen 80 artçı deprem meydana geldi.

AFAD vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.

"4 büyüklüğüne kadar artçı beklenebilir"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Özellikle 4.9 veya 5.0 büyüklüğündeki bir deprem sonrasında 4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntı beklenebilir. Bu aşamadan sonra özellikle vatandaşlarımızın bu konuya dikkat ederek hareket etmesinde büyük fayda var" diye konuştu.

"Bu büyüklükteki bir depremden sonra panik yapmamak gerekiyor"

İzmir civarında aktif 17 fayı dikkate aldığımızda bugün yaşanan depremin son derece olağan karşılanması gerektiğine dikkati çeken Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaklaşık 500 civarında diri fay olarak tanımladığımız deprem üretme potansiyeline sahip fay var. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde 4 - 4.5 büyüklüğünde bir depremin olması son derece doğal. Bu gerçeği bilmemizde büyük yarar var.

Dolayısıyla bu büyüklükteki bir depremden sonra panik yapmamak gerekiyor. Bunun yanı sıra özellikle İzmir'de 6.8 - 6.9 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip faylar var. Dolayısıyla bizim bir an önce İzmir'de yapı stoğuna dikkat ederek hareket etmemiz önem taşıyor. Bu büyüklükteki bir ana şoktan sonra 4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntı bekleyebiliriz" diye konuştu.