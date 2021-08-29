Altındağ ilçesi Ulus Meydanı'ndaki anıt, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı iş birliği ile restore edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, yaptığı açıklamada, restoran çalışmalarının 19 Haziran'da başladığını söyledi.

Restorasyonu 30 Ağustos'a yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ödemiş, "Kıvançla belirtmek isterim ki Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos tarihine yetiştirdik." dedi.

"97 yıl sonra anıtta yapılan ilk kapsamlı çalışma oldu"

Anıtın bakım-onarım, restorasyon ve konservasyonun yaklaşık 260 bin liraya mal olduğunu, restorasyonda alanında deneyimli kişilerin görev aldığını vurgulayan Ödemiş, "Bizim yaptığımız restorasyon ve konservasyon çalışması 97 yıl sonra anıtta yapılan ilk kapsamlı çalışma oldu." diye konuştu.

Ödemiş, anıtın restorasyonuna katkı veren Anadolu Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerine teşekkür etti.