Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara ve Konya'da karantinaya alınan umrecilerin tahliyesi 1 hafta ertelendi
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda, Ankara ve Konya'da karantinadaki umrecilerin sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelenmesine karar verildi.
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında, Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Kredi Yurtlar Kurumuna ait Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantinaya alınan vatandaşların sağlık taramaları sürüyor.
14 günlük karantina süreleri dün sona eren ve tahliye olmaları beklenen vatandaşların sağlık taramalarının devam etmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda erteleme kararı alındı.
Buna göre, Ankara ve Konya'daki yurtlarda kalan umrecilerin tahliye işlemleri 1 hafta ertelendi.
Etiketler: umre tahliye son dakika Konya ankaraSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:25
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