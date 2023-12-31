Ankara Valisi Şahin yeni yıl dolayısıyla polis ve jandarma personelini ziyaret etti

Vali Şahin'e, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya eşlik etti.

İlk olarak Bağlıca Jandarma Karakolunda görev yapan jandarma personelinin yeni yılını kutlayan Şahin, daha sonra Ankara-Eskişehir yolundaki kontrol noktasında görev yapan görevlileri ziyaret etti.

Burada da emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını tebrik eden Şahin, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, herkesin yeni yılını tebrik etti.

Ankaralıların yılbaşını huzur ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"18 bin 100 polis arkadaşımız, 4 bin 700 jandarma arkadaşımız, 157 ambulans, 476 ambulans görevlisi personelimizle birlikte bu geceyle ilgili vatandaşımızın rahat etmesi yönünde, onların hizmetinde olmak üzere arkadaşlarımız vazife başındalar. Sabaha kadar böyle devam edecek. Aynı zamanda itfaiye, hastanelerimiz, gerekirse taksi hizmeti de dahil olmak üzere vatandaşlarımızın duyabileceği her ihtiyacının hemen yanı başında olacağız."

Yol kontrol noktasındaki görevli ekiplerle de bir süre sohbet eden Şahin, daha sonra Yaşamkent Polis Merkezi Amirliğine geçerek, buradaki personelin yeni yılını kutladı.