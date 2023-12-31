Parçalı Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.12.2023 21:47

Çanakkale'de doğalgaz patlamasında 1 kişi ağır yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde doğalgaz patlaması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de doğalgaz patlamasında 1 kişi ağır yaralandı

Karşıyaka Mahallesi Hasan Sazcı Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki Sezgin Öztürk'e ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamada ağır yaralanan Sezgin Öztürk, sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çanakkale'de doğalgaz patlamasında 1 kişi ağır yaralandı

Duvarları ve pencereleri yıkılan evde büyük çapta hasar meydana geldi. Sokakta park halindeki 3 otomobilde de patlama nedeniyle hasar oluştu.

Polis ekipleri apartman çevresini güvenlik çemberine alırken olayın çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

ETİKETLER
Çanakkale Doğalgaz
Sıradaki Haber
Adana'da 3 milyon 395 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:52
Bakan Koca'dan yılbaşı paylaşımı
21:42
İsrail basını: Gazze’ye girişine izin verilen yardımlar ihtiyacın sadece yüzde 10'unu karşılıyor
21:21
Adana'da 3 milyon 395 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi
21:10
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkı kapsamlı bir soykırım savaşına maruz kalıyor
20:57
Polisten kaçarken kaza yaptılar: Otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı
20:48
Kahramanmaraş'ta minibüs tarlaya devrildi: 8 yaralı
Bağdat'ta yılbaşı ağacına "kefenli çocuk maketleri" yerleştirildi
Bağdat'ta yılbaşı ağacına "kefenli çocuk maketleri" yerleştirildi
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten videolu yeni yıl mesajı: Mutlu yıllar Türkiye'm
Mehmetçik'ten videolu yeni yıl mesajı: Mutlu yıllar Türkiye'm
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ