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Türkiye
TRT Haber 23.06.2025 11:24

Ankara Valiliğinden "yüksek sıcaklık" uyarısı

Ankara Valiliği, vatandaşları bu hafta yaşanacak yüksek sıcaklığa karşı uyardı. 34 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıklardan dolayı kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkarken dikkatli olmaları istendi.

Ankara Valiliğinden "yüksek sıcaklık" uyarısı

Ankara Valiliği, 24-29 Haziran arasında 34 dereceye kadar yükseleceği öngörülen hava sıcaklıklarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran Salı gününden itibaren artarak, başta batı kesimler olmak üzere, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Ankara il genelinde, 24-29 Haziran tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

 

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