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Türkiye
TRT Haber 23.06.2025 06:05

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurt genelinde hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıklar yarından itibaren 6 ila 9 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak, başta batı kesimler olmak üzere, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Konya'da 33, Edirne'de 39, Bursa'da 39, Aydın'da 44, Muğla'da 40, Antalya'da 38, Adana'da 38, Diyarbakır'da 41 dereceye kadar yükselecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Genel Müdürlükten yapılan uyarıda, güneş çarpması vakalarına karşı, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

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