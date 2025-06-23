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Türkiye
AA 23.06.2025 04:25

Eskişehir'de AK Parti'nin standına zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, AK Parti İl Başkanlığı tarafından üye çalışması programı kapsamında kurulan standa zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de AK Parti'nin standına zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

AK Parti Eskişehir teşkilatı tarafından Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezi önüne kurulan üye kayıt ve bilgilendirme standına bir kişi tarafından zarar verildi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, stanttaki pankartları sökerek malzemeleri dağıtan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, standa zarar veren şüphelinin M.B.K. olduğunu belirledi.

Polis tarafından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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