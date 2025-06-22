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Türkiye
AA 22.06.2025 18:06

İzmir sokakları çöp kokuyor

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor.

İzmir'in Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana iş bırakma eylemi yapıyor.

Grevin 5'inci gününde temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması nedeniyle Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

İzmir sokakları çöp kokuyor

Vatandaşlar grev nedeniyle çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Emekli öğretmen Cem Aynur Yılmaz, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi.

"Her sokak başı çöplerle dolu"

Görüntülerin İzmir'e yakışmadığını ifade eden Yılmaz, "Her yer pislik içinde. Tam turizm zamanı, yurt dışından insanların geldiği zamanlar. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerekiyor. Çok üzgünüm." dedi.

İzmir sokakları çöp kokuyor

Müberra Başeğmez ise "Kaç gündür her sokak başı çöplerle dolu. Sinekler çoğalacak. Anlaşma yapılsın, bir an evvel çöpler toplansın, pislikten kurtulalım." ifadelerini kullandı.

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İzmir sokakları çöp kokuyor
İzmir sokakları çöp kokuyor
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